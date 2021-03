Inutile girarci troppo attorno: Telegram sta consolidando il suo straordinario potere al cospetto di competitor come WhatsApp, che negli ultimi tempi ha visto andare via all’incirca 100 milioni di utenti dopo lo scivolone della policy sulla privacy.

Dalla sua, l’app di Pavel Durov ha diversi assi nella manica che molti users hanno riconosciuto con l’implementazione dei bot, dei Super Gruppi e delle chat segrete. Ma le carte nel mazzo dello sviluppatore sono tutt’altro che finite ed oggi arrivano anche le nuove chat misteriose che copiano un’altra famosa applicazione del 2021. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Telegram: smacco a WhatsApp con gli utenti che si associano alle chat del 2021

La novità viene segnalata dal solito team di WaBetaInfo che, come di consueto, arriva per primo alle anticipazioni delle novità in programma con i futuri aggiornamenti Telegram. Dall’analisi del codice della nuova build emerge una funzione simile a ClubHouse, una delle ultime leve in fatto di social networking.

Entrando nel dettaglio della questione si scoprono le chat vocali, ovvero stanze audio in cui gli utenti possono traslare l’esperienza di scrittura in esperienza vocale. Si attua tutto tramite un nuovo comando valido all’interno dei canali. Dalle prime info pare che basti selezionare l’apposita icona dei tre puntini per ravvedere la funzionalità innovativa.

In merito a quella che potrebbe confermarsi come la novità più in vista di questo nuovo anno non ci sono ulteriori info. Grande sforzo quello di Telegram Messenger che ancora una volta ha trovato il modo per potenziare l’uso dei canali tutt’oggi assenti nel bagagliaio di funzioni messo a disposizione del pubblico dal team Facebook. Ulteriori dettagli non tarderanno di certo ad arrivare. Seguiteci per tutti gli update.