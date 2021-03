La serie che ha travolto il pubblico Netflix dallo scorso Natale in poi sta avviando le riprese per la seconda stagione. Il cast di Bridgerton, serie che è sapientemente riuscita a coniugare il desiderio di leggerezza con l’intrigo e la trama romance di stampo ottocentesco, si è nuovamente riunito in Inghilterra. E con loro, la new entry protagonista della nuova stagione.

I rumours sull’inizio delle riprese sono divenuti certezze qualche giorno fa, quando Luke Newton, il Colin della serie, ha pubblicato uno scatto con la didascalia “I ragazzi sono tornati in città” riferendosi ai fratelli Bridgerton, mostrandosi in compagnia del collega.

Restava da svelare il mistero su chi sarebbe stata la nuova protagonista, e finalmente se ne conosce l’identità.

Bridgerton, ecco chi è la misteriosa new entry del cast

La nuova protagonista nel cast di Bridgerton sarà Simone Ashley, classe 1995, nota già ai Netflix lovers per il suo ruolo nei panni di Olivia nell’acclamata serie Sex Education.

Per comprendere al meglio quale ruolo svolgerà la new entry, è necessario dare una piccola preview sulla trama, che si snoderà attorno alle nuove vicende amorose di Anthony dopo aver chiuso la storia con la cantante lirica.

Anthony è ora pronto a cercare moglie e metter su famiglia, e potrebbe essere proprio Kate Sharma (il personaggio interpretato da Simone Ashley) a far battere il cuore al giovane rampollo. Le vicende raccontate nella nuova stagione prendono le mosse dal romanzo “Il visconte che mi amava”, e nuove scene erotiche degne di un sequel della saga ”Cinquanta sfumature” faranno appassionare i ferventi spettatori.

Si preannuncia una stagione scoppiettante, ricca di nuovi intrighi, amori e colpi di scena, che potrebbe vedere la luce entro fine anno.