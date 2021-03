The Umbrella Academy: chi ci sarà stavolta nel cast della serie?

Tutto parte da un incredibile evento: nel 1º ottobre 1989 ben 43 mamme di tutto il mondo partoriscono dei bambini speciali. Questi vengono accolti nella scuola dei supereroi grazie a Reginald Hargreeves. Egli dà loro dei numeri al posto dei nomi: Luther (Numero Uno), Diego (Numero Due), Allison (Numero Tre), Klaus (Numero Quattro), Cinque (Numero Cinque), Ben (Numero Sei) e Vanya (Numero Sette). Questa è la trama che rende celebre una delle migliori serie tv dell’anno: The Umbrella Academy. Cosa possiamo dirvi ulteriormente? Continuate a leggere per scoprirlo!

The Umbrella Academy nasce innanzitutto traendo ispirazione dai famosi fumetti di Gerard Way e Gabriel Bà. Quello che realmente vogliamo sapere però è: riusciremo a vederne una nuova stagione? La risposta è tra le righe di seguito. Vi lasciamo un piccolo spoiler: scoprirete il cast e la data di uscita.

Il 27 luglio 2020 è avvenuta la pre-produzione della nuova stagione della serie tv. Che significa? Molto semplice. The Umbrella Academy 3 potrebbe arrivare sulla piattaforma entro l’estate del 2021.

Nella terza season verremo a conoscenza di due new entry: Lauren Otero e Elizabeth Padden. La prima è conosciuta per Girl Meets World e Amazing Undone mentre la seconda per altri progetti come Future Man e Ice di DirectTV.

Ritroveremo poi Tom Hopper (Luther Hargreeves), David Castañeda (Diego Hargreeves), Emmy Raver-Lampman (Allison Hargreeves), Aidan Gallagher, Cameron Britton (Hazel), Adam Godley e Ken Hall (Pogo, il fedele assistente di Reginald sotto forma di scimpanzé). Ma anche Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves) e Justin H Min, nonché Ben Hargreeves.