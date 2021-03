Vodafone per tutto il corso della prossima primavera metterà a disposizione degli utenti alcune interessanti promozioni per la Fibra ottica e per la telefonia domestica. Tra queste iniziative, molti abbonati potranno anche sfruttare i vantaggi del famoso bonus internet.

Così come altri gestori, anche Vodafone garantisce un ricco incentivo per gli utenti che attiveranno promozioni con Fibra Ottica. Per ricevere il bonus internet sarà necessario presentare una certificazione ISEE con parametro economico uguale o inferiore a 20mila euro.

Vodafone, l’incentivo di 500 euro per le offerte Fibra ottica

Il bonus internet di Vodafone prevede uno sconto totale di 500 euro sulle offerte di telefonia mobile. Nel particolare, gli abbonati riceveranno 240 euro di sconto sul canone mensile della Fibra ottica e 260 euro come sconto fisso sull’acquisto di un tablet.

La promozione che il gestore inglese ha reso compatibile con il bonus internet è la classica Unlimited Plus. A differenza dei prezzi di listino normali, chi si avvale dell’incentivo pagherà solo 19,90 euro per il rinnovo mensile della promozione. Il pacchetto dei consumi prevede sempre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con l’aggiunta di connessione senza limiti per internet attraverso le velocità della Fibra ottica.

Per quanto concerne il capitolo tablet, gli utenti avranno libero accesso ad un incentivo di 260 euro l’acquisto del dispositivo. A differenza di altri operatori attivi nel campo della telefonia fissa, Vodafone garantisce ai clienti la possibilità di acquistare un dispositivo a scelta. Nel caso di prezzo superiore ai 260 euro, gli abbonati potranno aggiungere una differenza sul costo di listino.