Coop e Ipercoop mandano letteralmente in estasi gli utenti con un volantino che nasconde al proprio interno una infinità di prezzi bassi e di fortissimi sconti, atti a far risparmiare il più possibile i vari consumatori che si avvicineranno alla tecnologia.

La campagna promozionale attualmente disponibile, lo ricordiamo, non risulta essere alla portata di ogni utente in Italia, ma è accessibile solamente da coloro che potranno recarsi fisicamente in uno dei negozi dislocati in Marche, Emilia Romagna, Friuli, Puglia, Veneto e Sicilia, con acquisti completati entro e non oltre il 24 marzo (non online sul sito ufficiale). I prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed in particolare sono tutti in versione no brand, salvo indicazione differente.

Coop e Ipercoop: il volantino fa davvero paura alla concorrenza

Con il volantino Coop e Ipercoop gli utenti hanno la possibilità di acquistare gli smartphone di ultima generazione, anche se legati quasi esclusivamente alla fascia media del mercato, quindi la maggior parte dei prodotti in promozione avrà un prezzo che non supera i 299 euro, previsti per l’Oppo Reno 4Z.

Le alternative sono decisamente più economiche, in particolar modo parliamo di Alcatel 1 SE 2020, di Xiaomi Redmi 9 o di Xiaomi Redmi Note 9S, con cifre rispettivamente di 89, 149 e 169 euro. Nel caso in cui foste interessati ad altre tipologie di prodotto, ricordiamo essere presenti anche televisori, come un LG da 43 pollici a soli 489 euro, con tecnologia LED.