A quanto pare, il noto attore protagonista di Breaking Bad, Bryan Cranston, dopo la serie di successo assoluto, non ha proprio intenzione di appendere le proprie interpretazioni al chiodo, anzi, ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura arrivata su Sky Atlantic, stiamo parlando di The Honor, una nuova serie TV ad alto tasso di ansia e adrenalina, fatta di scelte difficili, bugie, intrighi e inganni.

Creata e sceneggiata da Peter Moffat (The Night Of), si tratta di un contenuto offerto da showtime che ripresenta, dopo un po’ di tempo, il celebre attore Bryan Cranston nelle vesti del protagonista, Walter White, un giudice, la cui interpretazione magistrale gli è valsa addirittura la candidatura al titolo di miglior attore di una miniserie ai Golden Globe 2021.

La serie

Quella che si presenta ai nostri occhi, è sostanzialmente una serie thriller ad alto tasso di adrenalina, “forte” per così dire, che vede Cranston, interpretare il ruolo di un giudice di New Orleans, Michael Desiato messo davanti un bivio, scegliere la vita di suo figlio, o la propria integrità morale, con la sua coscienza ovviamente messa a durissima prova.

La mini serie è attualmente trasmessa in prima serata su Sky Atlantic e continuerà fino al 24 Marzo, con ovviamente disponibili anche le opzioni di streaming On demand e NowTV.

Se quindi siete in cerca di qualcosa di breve ma veramente intenso, The Honor è ciò che fa per voi, una mini serie che non dura tantissimo ma che lascia davvero il segno, fatta per chi ama l’intensità.