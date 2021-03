Non si può negare che senza WhatsApp al giorno d’oggi le relazioni di coppia sarebbero molto differenti. La piattaforma di messaggistica istantanea è il punto di riferimento principale delle comunicazioni in una relazione stabile tra due persone. Se WhatsApp è determinante nella quotidianità della vita di coppia, purtroppo al tempo stesso la chat si rivela essenziale anche per scoprire eventuali tradimenti tra uno dei due partner.

WhatsApp, la vera ed unica soluzione per spiare il partner

Le richieste di tutorial per spiare il partner su WhatsApp sono sempre più alte. In presenza di possibili dubbi su un eventuale tradimento, il primo elemento da cui si cerca di ottenere informazioni è rappresentato proprio dalle chat.

La maggior parte degli utenti sceglie di affidarsi alla lettura diretta delle conversazioni del partner, spesso dopo aver ottenuto il pieno possesso dello smartphone altrui di nascosto. Questa tecnica è sì utile, ma tuttavia non deriva. Dal controllo diretto potrebbero passare inosservati messaggi che sono stati eliminati di proposito perché troppo espliciti rispetto ad un eventuale tradimento.

Per avere pieno controllo, è possibile però affidarsi ad un nuovo sistema già sperimentato con successo da tanti utenti. Spiare il proprio partner è infatti ora possibile grazie all’estensione WhatsApp Web.

La funzione desktop della chat consente di sincronizzare le conversazioni da un dispositivo mobile ad un dispositivo fisso in pochi secondi. Basterà quindi avere per pochi secondi il possesso dello smartphone del partner, per copiare tutte le conversazioni su un qualsiasi pc o computer. Con questo sistema inoltre ci sarà un’altra garanzia: le chat saranno aggiornate in tempo reale.