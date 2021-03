Postepay ha dei punti di forza oggettivi che fanno sì che la carta di credito ricaricabile di Poste Italiane sia lo strumento di pagamento più popolare tra gli italiani. La semplicità di Postepay è uno tra le principale caratteristiche apprezzate dal pubblico: grazie alla carta, gli utenti possono effettuare acquisti sia online sia in uno degli store fisici nella nazione.

Postepay, attenzione ad una tassa nascosta sul conti deposito

Altro fattore determinante per il successo di Postepay è il prezzo. Nella sua versione standard (quella con colore giallo), la carta prevede solo un costo di attivazione pari a 5 euro. Per la versione Evolution, invece, è previsto un costo pari ad un euro al mese come canone. Con questa carta però gli utenti avranno anche a loro disposizione un codice IBAN che si rivelerà utile per inviare o ricevere bonifici, ad esempio con accredito di stipendi, pensioni.

Purtroppo però al netto di questi prezzi standard, ci potrebbero essere anche delle sorprese in negativo per i possessori di Postepay. In determinante circostanze, lo strumento di pagamento di Poste Italiane prevede il pagamento di una tassa automatica: la cosiddetta imposta di bollo. Anche con la Postepay è applicato il canone di 34,20 euro su tutti i conti in cui vi sia un deposito dal valore uguale o superiore ai 5.000 euro.

Se i principali istituti bancari in Italia, applicano l’imposta di bollo su base annua, la Postepay e Poste Italiane prevedono un pagamento mensile. In caso di giacenza media uguale o superiore a 5000 euro, ogni fine del mese saranno detratti 2,70 euro dal conto.