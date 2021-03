Comet ha in serbo per gli utenti offerte veramente grandiose, nel volantino attivo fino al 18 marzo sarà possibile approfittare di un numero crescente di prezzi molto più bassi del normale, con i quali il risparmio è davvero assicurato.

La spesa è sempre ridotta ai minimi termini nel momento in cui parliamo di Comet, a tutti gli effetti i consumatori si ritrovano sempre a poter fare i conti con prezzi veramente bassi, e con sconti da non perdere di vista applicati su prodotti dalla qualità decisamente elevata. Gli acquisti, come al solito, possono essere completati in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, nonché direttamente online sul sito ufficiale. La spedizione, fortunatamente, è completamente gratuita nel momento in cui si supereranno i 49 euro di spesa effettivi.

Comet: quante offerte speciali nel volantino

I prezzi appaiono essere davvero alla portata di tutti nel volantino di Comet, in particolare sono ottimi gli sconti applicati per gli utenti che vogliono cercare di acquistare un prodotto Apple di ultima generazione.

Nello specifico sarà infatti possibile spendere 699 euro per un Apple iPhone 11, con 128GB di memoria integrata, affiancato comunque dalle ottime, e più recenti, proposte di iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max, ma con prezzi in questo caso che supereranno abbondantemente i 1000 euro.

Il volantino Comet chiaramente non si limita esclusivamente alla suddetta categoria, o brand, per questo motivo dovete aprire il prima possibile le pagine sottostanti, per conoscere da vicino ogni singola offerta speciale.