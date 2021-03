Il volantino Comet non si ferma più e continua a convincere con una campagna promozionale molto ricca di occasioni e di sconti alla portata di ogni consumatore in Italia, al cui interno si possono scovare anche occasioni che potrebbero favorire un risparmio superiore alla media.

L’accessibilità alla suddetta è molto ampia, è importante sapere infatti che è possibile godere degli sconti in ogni punto vendita dislocato sul territorio nazionale, senza vincoli particolari o limitazioni di alcun tipo; in aggiunta, coloro che vorranno acquistare dal divano di casa potranno affidarsi al sito ufficiale di Comet, godendo anche della spedizione gratuita presso al proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa. Il volantino risulta essere valido fino al 18 marzo 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Comet riserva grandissimi sconti agli utenti: ecco i migliori

Scorrendo le pagine del volantino Comet notiamo comunque la presenza di buonissime promozioni da non perdere di vista, a partire proprio dagli smartphone del brand Apple, anche i più recenti lanciati sul mercato nazionale. In particolare parliamo di iPhone 11, proposto alla modica cifra di 699 euro, salendo poi verso i vari iPhone 12 Mini o iPhone 12 Pro Max, entrambi in vendita ad un prezzo che non supera in nessun modo i 1369 euro.

Il mondo Android è ugualmente coinvolto nella campagna promozionale, anche se comunque solamente con prodotti le cui cifre non superano i 300 euro di spesa finale, come Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, Motorola G10, Motorola Moto G30 o Huawei Y6p.