Esselunga assolutamente da pazzi con una campagna promozionale di assoluto rispetto, attiva solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale ancora per tutta la settimana corrente, senza però potervici accedere dal sito ufficiale o da altre parti in Italia.

Il volantino presenta inoltre un’altra limitazione importante, dato il suo essere offerta tech, è bene ricordare che le scorte distribuite nei vari punti vendita in Italia sono limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto o della data di scadenza della promozione. Il consiglio è quindi di prendere il più rapidamente possibile una decisione e recarsi in negozio quanto prima per completare l’eventuale acquisto.

Esselunga: le nuove offerte sono alla portata di tutti

Il prodotto su cui si fonda tutta la campagna promozionale di Esselunga, è lo Xiaomi Redmi 9AT, un modello veramente molto economico, in vendita appunto a soli 99 euro, con il quale l’utente si ritrova ad avere la possibilità di godere discrete prestazioni generali, spendendo veramente pochissimo.

Nello scorrere la scheda tecnica notiamo pregi e difetti, da un lato apprezziamo la presenza di un ampio display IPS LCD da 6.53 pollici, con annessa batteria da 5000mAh, il che lo rende a tutti gli effetti un vero e proprio battery phone. Dall’altro, invece, abbiamo una fotocamera da soli 13 megapixel, nonché un processore accoppiato con soli 2GB di RAM.

Il prodotto può essere scoperto, prima di recarsi in negozio, direttamente sul sito ufficiale di Esselunga.