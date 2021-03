CoopVoce: ultimi giorni con la ChiamaTutti TOP 30, prezzo e caratteristiche

Grazie ai tanti gestori che sono presenti nel panorama italiano della telefonia mobile, la concorrenza è nettamente cresciuta. Tra i vari esponenti che ogni giorno si affannano a cercare nuove soluzioni per gli utenti, ecco anche CoopVoce, provider virtuale che oggi gode di grande stima da parte del pubblico. Durante i suoi primi periodi le cose non andavano proprio in maniera idilliaca, visto che nessuno voleva sottoscrivere le sue promo. Ad oggi invece questo gestore riesce a riunire sotto la sua bandiera tantissimi utenti che sfruttano le sue grandi opportunità.

CoopVoce infatti riesce a mischiare all’interno delle sue promozioni mobili qualità, quantità ma soprattutto convenienza, aspetti fondamentali al giorno d’oggi. Anni addietro non c’erano tanti contenuti, ma ora la situazione è cambiata visto che sono cambiate anche le offerte. Sul sito ufficiale dell’azienda inoltre è ben visibile l’ultima soluzione lanciata lo scorso mese di gennaio che comprende tutto.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 è ancora disponibile a soli 8,50 euro al mese

Sul sito ufficiale dell’azienda è disponibile ancora la ChiamaTutti TOP 30 che dispone di ogni contenuto utile per chi cerca un nuovo provider. CoopVoce infatti offre agli utenti ogni mese tanti minuti, SMS e giga.

Saranno presenti nella TOP 30 per tutti gli utenti che la sceglieranno, minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti i gestori e 30 giga per navigare sul web utilizzando il 4G di TIM. La promo costa solo 8,50 euro al mese per sempre e, come comunica CoopVoce, è disponibile anche per i già clienti.