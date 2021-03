CoopVoce: ultimi giorni per la ChiamaTutti TOP 30 a 8 euro al mese

In casa CoopVoce sarebbe davvero difficile non trovare la promo giusta, visto che con cadenza quasi mensile ne arrivano di nuove. Il noto gestore che inizialmente non aveva ottenuto gli effetti sperati, ora sta marciando a grande velocità. Tutte le sue offerte sono tra le più valutata in assoluto durante la fase del cambio gestore di un utente singolo.

La motivazione sta nella grande qualità della ricezione ma soprattutto nella quantità di contenuti che sono finalmente passati dall’essere un tallone d’Achille ad un vero e proprio punto di forza. CoopVoce dimostra tutto ciò con la sua ChiamaTutti, la TOP 30 disponibile sul sito ufficiale ormai dal mese di gennaio. La soluzione permette di avere davvero tutto per un prezzo estremamente vantaggioso.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 di CoopVoce permette agli utenti di poter avere il meglio

Grazie alle promo di CoopVoce gli utenti hanno avuto una grande opportunità: risparmiare senza rinunciare a nulla. All’interno delle promozioni di questo gestore sono presenti infatti tanti contenuti proprio come volevano i clienti tempo addietro. Si tratta infatti di opportunità interessanti sotto tutti i punti di vista, soprattutto se si guardano minuti, SMS e giga.

All’interno della ChiamaTutti TOP 30 di CoopVoce sono infatti presenti minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia, 1000 SMS verso tutti gli altri provider e 30 giga di traffico dati per navigare sul web utilizzando la rete 4G di TIM. Questa promo a un prezzo mensile di soli 8,50 € per sempre, con la possibilità di essere sottoscritta anche da coloro che sono già clienti.