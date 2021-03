La prossima settimana si preannuncia estremamente interessante per gli appassionati del settore smartphone. Tantissime aziende infatti sveleranno ufficialmente i propri device tra cui spiccano certamente OnePlus, ASUS e OPPO.

Il primo appuntamento è fissato già per l’8 marzo con OnePlus. Il produttore ha confermato che ci sarà una conferenza per presentare qualcosa di molto speciale. Al momento non è chiaro se l’evento sarà dedicato alla famiglia OnePlus 9 o a qualcos’altro. Tuttavia solo poche ore ci separano da questi annunci, quindi restiamo in attesa di maggiori dettagli.

Anche OPPO ha fissato per l’8 marzo un evento. In questa data il produttore solleverà il sipario su due device inizialmente previsti per il mercato Indiano. Si tratta della famiglia di smartphone F19 Pro e della Band Style, una fitness band. Dopo il lancio esclusivo, ci aspettiamo che i device arriveranno anche per i mercati internazionali.

OnePlus, ASUS e OPPO calamiteranno l’attenzione



Sempre restando in casa OPPO, un altro grande annuncio è previsto per il 13 marzo. Durante questo evento verrà svelata la famiglia Find X3. Sono attesi ben quattro device: Find X3, Find X3 Pro, Find X3 Neo e Find X3 Lite. L’attenzione degli addetti ai lavori è tutta er la variante Pro che si preannuncia estremamente interessante. Sembra che il produttore abbia lavorato sul display per realizzare qualcosa di unico e sul comparto fotografico.

L’ultimo annuncio della settimana, almeno per ora, sarà quello di ASUS che presenterà ROG Phone 5. Il nuovo smartphone da gaming arriverà il 10 marzo e si preannuncia come un diretto rivale di Nubia RedMagic 6. Le prestazioni saranno incredibili tanto da aver stabilito un nuovo record sulle piattaforme di benchmark.