The Walking Dead ha confermato che Michael James Shaw di Blood & Treasure apparirà come un nuovo personaggio nell’undicesima e ultima stagione della serie AMC.

Shaw interpreterà Mercer, un popolare personaggio ex-marine dei fumetti di The Walking Dead, come riportato da Deadline. Pochi dettagli sono stati rivelati sull’adattamento dello show di Mercer; tuttavia, è conosciuto nei fumetti come una “presenza dura con il suo taglio di capelli da Mr. T”.

Il personaggio di Mercer ha debuttato in The Walking Dead # 177 ed è meglio conosciuto per la sua esperienza nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti, che lo ha portato a diventare il capo dell’esercito del Commonwealth. Nei fumetti, viene anche coinvolto sentimentalmente con Juanita Sanchez, alias Princess. Juanita (Paola Lázaro) è stata introdotta nella stagione 10, episodio 14 di The Walking Dead, quando ha incontrato Stephanie, Eugene, Ezekiel e Yumiko.

“Home Sweet Home”, il primo episodio dell’estesa Stagione 10 di The Walking Dead, è stato presentato in anteprima il 28 febbraio. L’episodio ha visto Maggie di Lauren Cohan riunirsi al gruppo dopo la conclusione della Guerra dei Sussurri. Maggie ha anche presentato il suo nuovo “popolo” – Elijah e Cole – a Daryl e Carol e ha fatto i conti con la nuova libertà di Negan.

La notizia dell’ingresso di Shaw nel cast è arrivata pochi giorni dopo che la showrunner di The Walking Dead Angela Kang ha spiegato in dettaglio il motivo per cui la vera moglie di Jeffrey Dean Morgan, Hilarie Burton, è stata scelta per interpretare Lucille, la moglie di Negan nella stagione 10. ” Dato che sono in un baccello insieme, questi personaggi devono fare scene intime “, ha dichiarato Kang. “Sicuramente aiuta solo per il livello di comfort, ma la conversazione su lei che potrebbe interpretare Lucille ha preceduto di gran lunga l’inizio della pandemia.”

Oltre a recitare nel ruolo di Aiden Shaw in Blood & Treasure della CBS , Shaw è apparso nei panni del supercriminale Corvus Glaive in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame del Marvel Cinematic Universe. I suoi altri crediti televisivi includono ruoli in Limitless, Bull, Constantine e Roots.