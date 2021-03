Chi proverà ad accedere all’applicazione Google Maps disponibile per dispositivi Android ed iOS sarà accolto da una piacevole sorpresa. In fase di rilascio c’è una funzione che tanti aspettavano da tempo. Migliora notevolmente le cose in ottica usabilità. Andiamo subito a scoprire che cosa sta arrivando con l’aggiornamento in Italia.

Google Maps: grande sorpresa aprendo l’app, ecco cosa sta arrivando in queste ore

Questione di ore e tutti potranno ottenere l’inedito aggiornamento Google Maps. Si tratta di una novità di non poco conto che amplia l’usabilità uniformando il contesto operativo della suite di app Google. Si parla del tema scuro in roll-out a partire da qualche giorno per le versioni mobile della famosa applicazione di navigazione satellitare made by Mountain View.

Il tema Dark non è una novità assoluta per gli utenti dell’app in quanto è stato implementato con successo nella UI di navigazione. Rimasto fuori contesto per tutte le altre schermate si prepara però ad un’integrazione totale che consentirà di ottenere da un lato un ambiente grafico più gradevole e dall’altro un sistema che non stanca la vista e preserva la batteria tenendoci lontani da powerbank e caricatori per prese accendisigari.

Avete già ricevuto il nuovo update Google Maps? Fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti e seguiteci per ottenere ulteriori informazioni in merito alle novità che sopraggiungeranno per l’app in questo 2021. Nel frattempo vi invitiamo anche a consultare la feature di nuova generazione che semplifica la vita di tutti con gli add-in salva-tempo di cui abbiamo parlato all’interno di questo post.