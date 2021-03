Le nuove offerte di Coop e Ipercoop, incluse nell’ultimo volantino attivato sul territorio italiano, portano con sé alcuni sconti veramente molto interessanti, con i quali gli utenti hanno la possibilità di confrontarsi nell’idea di riuscire a risparmiare il più possibile.

A differenza di soluzioni passate, in questo caso l’acquisto dovrà necessariamente essere completato in esclusiva presso i punti vendita fisici sparsi per il territorio, ma più precisamente quelli dislocati in Emilia Romagna, Puglia, Marche, Sicilia e Friuli Venezia Giulia, non da altre parti. Tutti i prodotti sono commercializzati in versione no brand, ed affiancati dalla classica garanzia legale la cui durata si aggira attorno ai 24 mesi.

Coop e Ipercoop: occasione da non perdere per risparmiare

L’occasione attivata da Coop e Ipercoop è ghiottissima, sebbene comunque la campagna promozionale non permetta l’acquisto di prodotti della fascia alta, ma limiti gli utenti nella fascia medio-bassa del settore della telefonia mobile.

Il prodotto di cui vogliamo sicuramente consigliare l’acquisto è lo Xiaomi Mi 10T Lite, un modello disponibile a soli 279 euro, ma dotato di prestazioni estremamente interessanti, con display ampio e di buona qualità, affiancato da un comparto fotografico di tutto rispetto.

Ad un prezzo leggermente più superiore incrociamo poi il Samsung Galaxy A90, lo smartphone con pannello da 6.7 pollici, con connettività 5G e 6GB di RAM. Le occasioni disponibili da Coop non terminano assolutamente qui, se volete scoprirle abbiamo integrato per voi le pagine del volantino.