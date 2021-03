Con la terza stagione di The Umbrella Academy in lavorazione, riceviamo nuove informazioni abbastanza regolarmente. Sarà senza dubbio una stagione emozionante dopo gli eventi delle prime due che hanno causato così tanto caos.

L’ultima dose di informazioni per la stagione 3 di The Umbrella Academy arriva sotto forma di un annuncio del cast per i personaggi più interessanti. Mentre stiamo ancora aspettando, ecco tutto ciò che sappiamo sulla stagione 3 di The Umbrella Academy su Netflix.

Prima che Netflix confermasse ufficialmente la stagione 3 di The Umbrella Academy a novembre 2020, What’s On Netflix ha riferito a luglio che Lauren Otero (Girl Meets World) ed Elizabeth Padden (Future Man) si sono unite al team di sceneggiatori e la produzione quotata della Directors Guild of Canada a partire dalla stagione 3 a ottobre.

È stato riportato in Production Weekly che sarà girato a Toronto, in Canada, il 1° febbraio 2021 e finirà ad agosto 2021. Questo è in linea con l’annuncio di Netflix di quando lo spettacolo tornerà alle riprese. Quindi, con il normale divario di 18 mesi tra gli spettacoli Netflix a cui siamo abituati, l’inizio del 2022 ha senso come finestra di lancio preliminare.

