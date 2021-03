All’inizio di questa settimana, Samsung Electronics ha annunciato che aprirá un nuovo programma di prova gratuita di tre giorni per i suoi modelli di smartphone pieghevoli. Questa offerta sarà disponibile nel paese di origine dell’azienda, la Corea del Sud. Non sappiamo se il programma sará esteso anche ad altri paesi in futuro.

Secondo il rapporto di TheElec, il nuovo programma farà parte del servizio Galaxy To Go e presterà smartphone pieghevoli come Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Flip 5G ai suoi clienti. Il colosso tecnologico sudcoreano punta a mantenere il periodo di prova gratuito fino al 30 aprile 2021. Fino ad allora, i consumatori possono richiedere il servizio e noleggiare i dispositivi in ​​uno dei 63 negozi fisici che l’azienda gestisce nel paese.

Samsung offrirá la prova solo in Corea del Sud, per il momento

Inoltre, il produttore dello smartphone farà apparire un messaggio pop-up a coloro che prendono in prestito questi dispositivi pieghevoli che spiegheranno anche le loro caratteristiche. I modelli in regalo per il periodo di prova avranno anche funzionalità aggiunte tramite il recente aggiornamento One UI 3.1. Il nuovo aggiornamento é arrivato il mese scorso insieme ai device del 2021 dell’azienda, la serie di smartphone Samsung Galaxy S21.

È probabile che il trasferimento dalla società aumenti le vendite dei suoi smartphone pieghevoli nel mercato locale. Sebbene Samsung detenga una posizione dominante nel mercato degli smartphone pieghevoli, si prevede che presto anche altri marchi competeranno in questo segmento. Quindi, è probabile che la mossa aumenti la domanda per i suoi dispositivi sul mercato.