Una delle serie best di Netflix è senza alcun dubbio Peaky Blinders, la nota serie londinese che narra le vicende di Thomas Shelby e dei suoi peaky Blinder ha infatti riscosso un successo mostruoso, creando una fila di fan appassionati che aspettano con fermento l’arrivo di una nuova stagione, per l’appunto la sesta, le cui riprese sono appena iniziate, come ha confermato il produttore Anthony Byrne con un post su Instagram.

Ovviamente a riprese iniziate, la curiosità ha iniziato a farla da padrone, con i fan a caccia di rumors, leak e notizie in merito a data di arrivo e novità per il contenuto, ed effettivamente le news non stanno tardando ad arrivare, in particolare una che stuzzica gli appassionati riguarda l’arrivo di un nuovo personaggio impersonato da Amber Anderson di cui però ancora non si conosce il nome.

Le parole di Byrne

Gli aggiornamenti inerenti la sesta stagione sono dunque giunti dal regista in persone, il quale ha parlato delle riprese effettuate a Portsoy, in Scozia, “Difficile pensare che il nostro tempo in questa cittadina sai ormai finito, considerando il lavoro svolto per oltre un anno, tra conversazioni, ricognizioni e piani logistici”, il regista ha continuato poi ringraziando chiunque abbia partecipato alle riprese, in particolare agli scenografi che si sono occupati di trasformare il paesaggio rendendolo più Peaky.

Byrne ha infine concluso che qualcosa di molto importante è stato girato in questo luogo scozzese, non è da escludere che possa trattarsi del finale tanto attesa della saga, dal momento che la sesta, come già confermato, sarà l’ultima season.