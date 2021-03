Netflix, come molteplici altri servizi online, nasconde al suo interno alcuni segreti molto interessanti. Fra questi, dunque, rientrano anche le cosiddette “Categorie Nascoste”. Attenzione, non si tratta di qualcosa di illegale o di contenuti per adulti, ma bensì dei veri e propri titoli interessanti che, nella maggior parte dei casi, non vengono inseriti nelle liste in primo piano. Se ad esempio siamo interessati a visionare un film di spionaggio, normalmente andiamo alla ricerca di titoli consoni nella categoria “Azione”. In realtà, però, non tutti sanno che esiste una categoria adatta, ovvero la categoria “Spionaggio” e tante altre ancora che, normalmente, non ci vengono mostrate. Ma come fare, dunque, per accedere a queste categorie nascoste? Scopriamolo di seguito.

Netflix: ecco come accedere alle categorie nascoste

Visionare le categorie nascoste di Netflix è molto semplice. Per farlo, dunque, dovrete accedere alla piattaforma streaming Americana attraverso il browser e non dall’App per Smartphone. Dopo aver effettuato il login non dovrete far altro che recarvi nella sezione Film dove vi verrà mostrato un menu a tendina con le varie categorie pubbliche. Selezionando una categoria qualunque noterete che, nel link della pagina (per interdirci l’URL in alto nel browser) sarà comparso un numero che indica la categoria selezionata. Modificando quel numero a vostro piacimento potrete accedere alla pagina relativa ad una delle molteplici categorie non listate nel menu a tendina precedentemente visionato. Per trovare il numero giusto basterà fare una semplice ricerca su Google inserendo la categoria che più vi aggrada, come ad esempio spionaggio, film romantici classici, fantascienza, fantasy d’azione e tanto altro ancora.