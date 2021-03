Euronics è assolutamente stupefacente, per il mese di Marzo l’azienda ha sfornato una campagna promozionale decisamente in grado di convincere gli utenti all’acquisto, portando con sé sconti imprendibili applicati su prodotti dall’altissimo potenziale.

Il volantino nasce per essere disponibile ovunque sul territorio italiano, senza limitazioni particolari in merito ai negozi in cui è attivo. L’utente potrà recarsi presso il punto più vicino alla propria abitazione per riuscire ad approfittare di ogni singolo sconto e poter mettere le mani sui prodotti maggiormente desiderati.

Euronics: il volantino porta tantissimi sconti

Gli sconti lanciati dal volantino Euronics sono indiscutibilmente molto interessanti, tra questi è possibile un’accoppiata vincente, dettata dal Samsung Galaxy S20 FE e dallo Xiaomi Mi 10T, appartenenti alla fascia medio-alta del mercato.

Il primo è il modello lanciato nel 2020, e pensato per soddisfare le esigenze di tutti coloro che volevano mettere le mani sul Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon. Ad oggi, data la presenza sul mercato del nuovo modello, è possibile acquistarlo con un esborso finale di soli 629 euro.

L’alternativa più papabile è lo Xiaomi Mi 10T, un prodotto proposto al pubblico a soli 399 euro, un dispositivo di tutto rispetto condito con buone specifiche tecniche in generale, ed in grado di garantire discrete prestazioni al giusto prezzo finale di vendita.

I dettagli della campagna sono disponibili direttamente nell’articolo, aprite le immagini sottostanti per scoprire i prezzi che Euronics ha deciso di attivare per voi.