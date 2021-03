Ultimi giorni a disposizione degli utenti italiani per approfittare di una bellissima offerta di Esselunga, fino al 3 marzo sarà possibile pensare di mettere le mani su prodotti di altissimo livello, al giusto prezzo finale di vendita.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, potranno e dovranno essere necessariamente completati in esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale dell’azienda. Allo stesso modo è importante ricordare che le scorte sono disponibili in maniera totalmente limitata, ciò sta a significare che purtroppo potrebbero terminare molto prima del previsto.

Esselunga: quali sono gli sconti più pazzi del mese

All’interno del volantino Esselunga, che ricordiamo essere attivo fino al 3 marzo 2021, è possibile trovare il Notebook Mediacom 14 Edge, un dispositivo che può essere quasi considerato come un ibrido tra un notebook ed un tablet, date le prestazioni e le dimensioni generali.

Scorrendo la scheda tecnica, infatti, notiamo essere un terminale con un display FullHD da 14 pollici (tecnologia IPS LCD), affiancato da un processore Intel Celeron N3350 con frequenza di clock fino a 2.4GHz, per passare poi a 4GB di RAM ed una batteria da soli 5000mAh. Lo impreziosisce la presenza di una webcam frontale (molte volte assente sui dispositivi di ultima generazione), senza dimenticarsi poi della scocca interamente in metallo

Il suo prezzo risulta essere alla portata della maggior parte di noi, saranno necessari solamente 279 euro per l’acquisto definitivo, con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.