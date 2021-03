WhatsApp: lo spionaggio ritorna alla carica, ecco l'app per scoprire i movimenti

Alcune delle feature di WhatsApp non possono di certo passare inosservate, soprattutto per via della loro celebrità. La maggior parte degli utenti scelgono infatti WhatsApp grazie alle sue funzioni alternative, le quali sono solo collegate alla messaggistica istantanea, prima funzionalità che l’app ha ovviamente varato anni addietro.

Attualmente gli utenti si preoccupano però anche delle varie problematiche che spesso si rivelano essere ancora presente all’interno della nota chat. Tra queste ci sono sicuramente le truffe che durante gli ultimi anni sono state in grado di mietere diverse vittime. Attualmente però ci sono tante contromisure che WhatsApp avrebbe adottato proprio per evitare che queste si diffondono rapidamente. Un’altra problematica è rappresentata dallo spionaggio, il quale sembra definitivamente annientato anche se qualcuno avrebbe trovato una nuova applicazione in grado di ficcare il naso negli affari di altri utenti.

WhatsApp: con questa nuova applicazione è possibile spiegare i movimenti degli utenti gratis

Sono ormai giorni che se ne parla insistentemente: sarebbe nata una nuova applicazione in grado di spiare le persone su WhatsApp in ogni momento. Ovviamente non si tratta di una piattaforma che consente di spiare quelle che sono le chat, ma solo i movimenti in entrata in uscita. Il nome a cui ci riferiamo è Whats Tracker, soluzione che offrirà l’opportunità di sapere quando una persona si connette a WhatsApp o magari quando chiude l’applicazione.

Basterà scaricare l’app e lasciarla attiva in background per ricevere le notifiche istantanee che segnaleranno appunto quanto detto in precedenza. L’applicazione almeno per il momento risulta gratuita.