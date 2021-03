Le follie del mese di Marzo portano da Euronics prezzi veramente molto più scontati del solito, o di quanto siamo abituati a vedere presso le altre realtà del territorio nazionale. I prodotti sono in vendita a cifre inimmaginabili, con tantissime possibilità di acquisto.

Spendere poco è possibile da Euronics, a differenza delle tantissime campagne promozionali viste nei mesi precedenti, in questi giorni gli utenti possono completare gli ordini in tutti i punti vendita dislocati sull’intero territorio, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Il Tasso Zero accompagna il cliente, solo nel momento in cui viene superata una determinata cifra di spesa, in caso contrario non sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi.

Euronics: le occasioni sono davvero scontatissime

Le occasioni messe sul piatto da Euronics sono davvero molto più scontate del previsto, gli utenti possono pensare di acquistare due prodotti di fascia alta, quali sono Samsung Galaxy S20 FE e Xiaomi Mi 10T, a prezzi molto abbordabili.

Il migliore è sicuramente il modello dell’azienda sudcoreana, lanciato nel corso del 2020, è stata la risposta definitiva alle tantissime richieste da parte dei consumatori, volenterosi di mettere le mani sul Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon. La cifra da pagare al momento per l’acquisto consiste in 629 euro.

Lo Xiaomi Mi 10T è di un gradino inferiore al suddetto, viene commercializzato a 399 euro, e punta tutto sull’ottimo ed ampio display da 6,67 pollici, accompagnato da un comparto fotografico di tutto rispetto. Gli altri sconti del volantino Euronics sono raccolti direttamente nelle pagine che trovate qui sotto.