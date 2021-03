Oltre sei milioni di clienti si ritengono pienamente soddisfatti di Iliad Italia, gestore sopraggiunto nel Bel Paese soltanto nel Maggio del 2018. Ad oggi sono tante le persone che scelgono una nuova SIM o che passano con il proprio numero alla rete più trasparente e conveniente presente nella nazione. Dopo il record di nuovi iscritti e la promessa di una nuova tariffa low-costi è tempo per tutti di attingere ai regali gratuiti che sono arrivati in questo 2021. Ecco cosa si riceve.

Iliad ed il regalo per i suoi clienti: adesso ci sono più Giga Gratis da usare

Tutti a richiedere ed attivare le ormai onnipresenti Giga 40 e Giga 50 il cui prezzo è rimasto bloccato ormai da parecchi mesi a conferma della nuova impronta trasparente dell’operatore verso il cliente. Nel frattempo la Giga 70 ha regalato il beneficio dei 70 Giga in 4G e 5G con minuti ed SMS Illimitati a prezzo di 9,99 euro al mese per sempre con annessi servizi inclusi.

Per quel che concerne il regalo Iliad si sta comunicando l’apparizione di un nuovo bundle dati per l’uso di Internet all’estero entro i confini dell’UE. Infatti il gestore ha aderito al piano di aumento per il traffico di rete che innalza le soglie secondo una nuova formula generale.

I clienti Giga 40 ricevono di fatto ben 4 Giga di traffico in roaming mentre coloro che hanno optato per la Giga 50 di Iliad si rifocillano con ben 5 Giga di traffico dati. Si scopre, infine, che chi ha attivato la nuova tariffa del 2021 ha potuto contare di base su un piano dati da 6 Giga in più per l’uso della connessione di rete in mobilità su territorio UE.