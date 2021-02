Sappiamo che il produttore cinese Oppo è quasi pronto al lancio ufficiale dei suoi nuovi smartphone di punta. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, è stata pubblicata in rete un’immagine teaser che ci ha rivelato l’esatta data della presentazione dei nuovi device della serie Oppo Find X3.

La nuova serie di smartphone Oppo Fino X3 pronta a debuttare l’11 marzo

Secondo l’immagine teaser pubblicata in rete in queste ultime ore, il produttore cinese Oppo presenterà in veste ufficiale i nuovi device della serie Find X3 durante un evento che si terrà il prossimo 11 marzo. Tuttavia, si tratterà molto probabilmente di un evento per l’ufficializzazione per il mercato cinese, quindi bisognerà attendere ancora per vedere il debutto a livello globale.

Il teaser non ci ha rivelato ulteriori dettagli. Nonostante questo, secondo alcuni rumors precedenti gli smartphone che verranno annunciati potrebbero essere quattro: Oppo Find X3, Oppo Find X3 Pro, Oppo Find X3 Neo e Oppo Find X3 Lite. Dal punto di vista estetico, tutti i dispositivi condivideranno la presenza di un ampio display con un foro posto sul lato sinistro (con bordi curvi sul Pro) e sul retro ospiteranno un modulo fotografico con un nuovo stile rispetto al passato.

Quasi certamente troveremo una frequenza di aggiornamento dello schermo piuttosto elevata (90hz o 120hz), mentre le prestazioni saranno a livelli top. La versione Pro, in particolare, monterà l’ultimo SoC top di gamma di Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 888, mentre gli altri device dovrebbero contare sulle performance del SoC Snapdragon 870. Non mancheranno infine il supporto alla ricarica rapida di Oppo da 65W e l’ultima versione del software di Google, ovvero Android 11, con l’interfaccia utente ColorOS 11.2.