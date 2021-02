Comet guadagna terreno nei confronti delle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, con il lancio di offerte speciali e di prezzi sempre più bassi, tramite i quali gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti dall’elevato interesse commerciale.

Il volantino discusso nel nostro articolo è attualmente attivo fino al 3 marzo 2021, con possibilità di completare gli acquisti sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti che decideranno di passare per l’e-commerce, potranno godere di uno sconto extra del 5%, ma sopratutto della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro (senza limiti o vincoli relativi alla categoria merceologica).

Comet: quali sono i prodotti da non perdere

Osservando da vicino la campagna promozionale di Comet, si scovano svariati prodotti interessanti da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Uno di questi è sicuramente l’Apple iPhone 12 di ultima generazione, uno smartphone richiestissimo dal pubblico, già proposto ad un prezzo leggermente ridotto rispetto al listino, sebbene corrisponda ancora a 849 euro (per 64GB di memoria interna).

Nell’eventualità in cui invece si voglia acquistare un modello con sistema operativo Android, allora si consiglia la scelta di uno Xiaomi Mi 10T Pro o di un Vivo X51 5G, entrambi in vendita ad una cifra pari a 549 o 699 euro, sempre in versione no brand con annessa garanzia di 24 mesi.

Tutti gli altri prodotti in promozione sono raccolti direttamente nelle pagine sul sito ufficiale.