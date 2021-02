Carrefour: arriva il coupon di 20 euro per chi farà la spesa online

Che voi vogliate o no, ciò che stiamo per dirvi piacerà persino a chi non ama in particolar modo l’e-commerce. La protagonista è la famosa catena Carrefour, e stavolta, con la sua iniziativa, ha fatto proprio centro. Stiamo parlando di uno speciale coupon dal valore di 20 euro che potrà essere utilizzato solamente da chi è solito utilizzare l’acquisto online piuttosto che in un negozio fisico. Scopriamo insieme i dettagli.

Ma chi è Carrefour? Trattasi di una catena di supermercati e ipermercati francese, fondata ad Annecy nel 1959. Carrefour altro non è che il quarto più grande gruppo di vendita al dettaglio nel mondo per quanto riguarda reddito e vendite. Mentre è il secondo a livello europeo, dopo la tedesca Schwarz Gruppe.