Come visto nel corso di queste ultime ore il gestore di telefonia mobile WindTre ha ottenuto il riconoscimento di compagnia che offre il migliore limite di velocità per la connessione dati in mobilità su rete 4G LTE. Ma a quanto pare la buona stella dell’operatore non si spegna in luogo di un ulteriore notizia che riporta la possibilità di ottenere Giga Illimitati dal proprio telefono. Si sta per confermare la migliore promo del 2021 con una novità riservata ai già clienti. Ecco in cosa consiste.

WindTre Giga Illimitati: ecco la tariffa sconcertante che tutti stanno attivando

WindTre Go Unlimited Star+ non è un identificativo facile da ricordare ma rimane impresso per il fatto di proporsi al cospetto della clientela con Giga senza fine unitamente ad un piano che propone anche minuti illimitati e 200 SMS al prezzo di 7,99 euro al mese.

Per accedere alla campagna occorre il consenso esplicito dell’operatore che interviene in merito con l’invio di appositi SMS informativi indirizzati ai fedelissimi del brand. Il costo di attivazione e della SIM è azzerato per un’operazione gratuita in tutto e per tutto.

La ricezione del messaggio di adesione è possibile soltanto se si ha già un contratto di linea fissa attivo. Nel caso in cui vi fosse un ripensamento è possibile esercitare il diritto di recesso con la consapevolezza che il bundle scende a 50 Giga mantenendo il costo sopra indicato senza ulteriori penali.

Il traffico voce ed SMS è spendibile in modo illimitato in tutta l’Unione Europea così come il piano dati già incluso con il Roaming Like at Home secondo le nuove stime di calcolo dell’anno in corso.