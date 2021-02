Il celebre browser Mozilla Firefox destinato ai PC si è recentemente aggiornato con due utili funzionalità che miglioreranno sicuramente l’esperienza d’uso del software.

Una delle novità inserite è quella che permette di bloccare la condivisione dei cookie fra i siti, oltre ovviamente al Picture in Picture multiplo. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo nuovo aggiornamento.

Mozilla FireFox PC si è aggiornato con delle novità

La prima funzionalità riguarda il Picture in Picture, ovvero la possibilità di riprodurre un video in una finestra che può essere poi posizionata sullo schermo a proprio piacimento. Adesso sarà possibile aprire più video in finestra contemporaneamente, su Windows, macOS e Linux, e saranno anche disponibili dei controlli da tastiera per gestire la riproduzione dei vari filmati.

È stata poi implementata la funzione Total Cookie Protection: si tratta di una modifica alle modalità di gestione dei cookie dei siti web. Questi erano precedentemente posizionati in un’unica area, accessibile da tutti i siti visitati: adesso invece ogni sito web avrà la sua area in cui salvare i cookie, in modo tale da rendere più difficile tracciare i dati degli utenti.

Arrivati a questo punto avete due opzioni, potete attendere che Firefox si aggiorni autonomamente o scaricare l’ultima versione del browser dalla pagina ufficiale del sito. Non ci resta che installare la nuova versione per provare con i vostri occhi le novità appena descritte.