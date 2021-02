Non avrai più bisogno di uno smartwatch o di un qualsiasi altro rilevatore di attività per monitorare il tuo sonno. Potrai farlo direttamente con il tuo smartphone Android, con applicazioni che d’ora in poi consumeranno anche meno batteria.

Dopo aver lanciato l'[Activity API] (Activity Recognition API) più di due anni fa, Google sta ora lanciando la nuova API Sleep, una nuova funzionalità che gli sviluppatori possono utilizzare nelle loro applicazioni per rilevare quando dormiamo in modo più efficiente.

Google lancia un’API per il monitoraggio del sonno direttamente dallo smartphone

Google avvisa che questa nuova API è molto importante per gli sviluppatori, dal momento che non dovranno spendere tempo prezioso combinando i segnali dei sensori per rilevare quando l’utente ha iniziato o finito di dormire, con algoritmi di rilevamento che potrebbero risultare incoerenti se si utilizzano più applicazioni e che verificano in modo indipendente e i cambiamenti nell’attività dell’utente. Quando ci sono diverse applicazioni che cercano di scoprire se stiamo dormendo o siamo svegli, poi, la durata della batteria ne risente.

Con la Sleep API, sviluppata in collaborazione con il creatore di Sleep As Android , l’elaborazione del rilevamento del sonno è centralizzata in un’unica API , in modo che le applicazioni che fanno uso di questa API non consumino più batteria, poiché Google Play Services calcolerà la nostra attività del sonno per tutte le applicazioni. Non come adesso, che ogni applicazione cerca di rilevare il nostro stato.

Google utilizza già questa API del sonno in molte delle sue applicazioni , come l’applicazione Watch che ci consente di monitorare il nostro sonno e l’attività che facciamo nelle ore in cui dovremmo dormire.