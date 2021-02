Spotify HiFi è il nuovo abbonamento annunciato dalla piattaforma di musica in streaming più nota che si propone di offrire ai suoi utenti un’esperienza sempre migliore. Non sono poche le novità introdotte o semplicemente brevettate dal colosso negli tempi. Basti pensare all’introduzione di una sezione dedicata esclusivamente all’ascolto degli audiolibri o alla novità apparsa in brevetto che prevede l’utilizzo da parte di Spotify dei microfoni degli smartphone degli utenti al fine di percepire voci e rumori così da proporre i brani adeguati allo stato d’animo e al contesto. L’ultimo aggiornamento però non riguarda le funzionalità proposte agli utenti bensì la qualità dell’audio offerta e si propone infatti di apportare delle migliorie non indifferenti.

Spotify HiFi: nuovo abbonamento per ascoltare i brani in qualità audio lossless!

Una delle critiche maggiormente mosse dagli utenti nei confronti di Spotify riguarda proprio la qualità dell’audio ma adesso il colosso pare avere intenzione di porre rimedio a ciò. A tal fine annuncia il nuovo abbonamento Spotify HiFi che si propone di rendere disponibile l’ascolto dei brani in streaming in una migliore qualità audio. Attraverso il nuovo servizio annunciato dal colosso durante l’evento Spotify Stream On, infatti, la piattaforma consentirà di riprodurre i brani in qualità CD.

Non sono molte le informazioni fornite da Spotify circa le specifiche e i dettagli che caratterizzeranno il servizio. Restano ancora da scoprire anche i costi previsti per usufruire della novità e, soprattutto, è ancora ignota la destinazione del servizio in quanto non ancora annunciati i Paesi nei quali sarà disponibile.