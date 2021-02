Dopo aver annunciato un livello di streaming HiFi all’inizio di questa settimana, Spotify ha ora iniziato a testare un’interfaccia utente della libreria ridisegnata per la sua app Android. Il design aggiornato è già stato distribuito ad alcuni utenti tramite un aggiornamento lato server e sembra essere molto più intuitivo dell’interfaccia attuale.

Secondo un recente rapporto di AndroidPolice, l’interfaccia utente della libreria aggiornata è disponibile per utenti selezionati che eseguono la versione 8.6.2.774 dell’app Spotify su Android. Sono presenti diverse modifiche, inclusa una nuova pagina che mostra playlist, artisti e album in un unico feed.

Spotify per Android: iniziano i test della nuova libreria ridisegnata

La nuova pagina è un miglioramento significativo rispetto all’interfaccia utente della libreria esistente, in quanto ti dà accesso rapido a tutte le categorie, inclusi i podcast. Prima, la scelta era limitata alla scheda Playlist per impostazione predefinita. L’elenco migliora anche la funzione di ricerca, consentendo agli utenti di cercare in tutte le categorie direttamente dalla pagina principale.

Insieme al nuovo elenco, l’interfaccia utente della libreria aggiornata ora presenta un pulsante “Crea playlist” di facile accesso nell’angolo in alto a destra e nuovi pulsanti di categoria nella parte superiore del feed per filtrare rapidamente playlist, artisti, album e podcast. Sará possibile anche visualizzare tutta la pagina in un layout a griglia grazie ad una nuova opzione.

Come accennato in precedenza, l’interfaccia utente della libreria riprogettata al momento è disponibile solo per una manciata di utenti e non abbiamo informazioni su un’implementazione più ampia. Inoltre, Spotify sta anche testando una nuova interfaccia “Now playing“. L’interfaccia aggiornata è disponibile solo per pochi utenti ed è probabilmente parte di un test lato server.