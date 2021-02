After Life, Sex Education, Peaky Blinders: l'attesa su Netflix sembra infinita

A distanza di un anno dall’inizio dell’incubo, vi sono ancora molte città costrette a rimanere in casa per via delle zone rosse. In un’Italia divisa in tanti colori, noi di Tecnoandroid ci teniamo a distrarre coloro che non hanno altra scelta se non rimanere nella propria abitazione, ma anche a chi ha bisogno di staccare la spina per qualche ora. In che modo? Vi proponiamo delle novità tanto attese (soprattutto nei mesi scorsi) riguardanti After Life, Sex Education, Peaky Blinders. Giungono delle novità o siamo alle solite? La risposta è nei paragrafi di seguito!

After Life, Sex Education, Peaky Blinders: è tempo di novità o trattasi di un falso allarme?

Introduciamo immediatamente Peaky Blinders, la serie crime ambientata negli anni 30 e avente come protagonista un gruppo di criminali denominato appunto Peaky Blinders. Questa ha proposto ai suoi utenti spettatori ben La serie ha ottenuto un grande successo con le sue 5 stagioni, per la sesta ci vorrà ancora un po’ di tempo.

La seconda serie di cui parleremo è After Life. Scritta, diretta e interpretata da Ricky Gervais, narra la vita di un uomo di un uomo che è costretto a convivere con un grave lutto, ossia quello della moglie. Gli autori hanno raccontato in due stagioni la sua storia, ma delle novità si dovrà aspettare la metà del 2021.

Infine, concludiamo con Sex Education. Questa è una serie decisamente più leggera è ha l’”eros” come tema principale. Allo stato attuale sono uscite due stagioni, ma pare che la terza sia già in arrivo. Purtroppo, però, a causa del Covid-19, non si hanno notizie a riguardo.