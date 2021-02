Siete soliti fare la spesa online, o magari volete semplicemente provare il servizio messo a disposizione da Carrefour? Ora potrebbe essere il momento giusto, data l’iniziativa che ha appena avviato.

Il supermercato ha infatti deciso di offrire un coupon da 20 euro da utilizzare con il ritiro in punto vendita. Il coupon sarà però ceduto solamente ad alcuni utenti, quelli che decidono di fare la spesa online. Ecco i dettagli.

Carrefour offre un coupon di 20 euro per gli utenti che fanno la spesa online

Carrefour lancia un codice sconto che regala 20 euro su una spesa online di almeno 80 (con alcune esclusioni), ma solo scegliendo il servizio di ritiro in punto vendita. In sostanza basta fare la spesa davanti al PC e andare a ritirarla in uno dei punti vendita aderenti entro il 28 febbraio 2021.

L’iniziativa è cumulabile con le altre promozioni in corso, ma per il raggiungimento degli 80 euro non concorrono i prodotti di alcune specifiche categorie: tra queste latte per l’infanzia, buoni regalo, giornali e riviste, lotterie, ricariche, carburante, sacchetti e borse spesa, ottica, parafarmacia, biglietteria, servizi online e offline e bollette.

Per sfruttare il coupon dovete fare la spesa online sul sito Carrefour superando la cifra richiesta e scegliendo il servizio “Clicca e Ritira“: ricordatevi di inserire il codice “CEC80” prima di procedere al pagamento. Se siete interessati potete procedere attraverso il link specifico del sito ufficiale del supermercato.