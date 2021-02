Alla BlizzCon 2021, abbiamo visto maggiori dettagli su Diablo Immortal, l’ingresso mobile di Blizzard nell’iconico franchise di giochi di ruolo d’azione. Dopo un alpha tecnico che si è concluso a gennaio, abbiamo avuto una visione più chiara di come il gioco stia prendendo forma. Diablo Immortal è un MMO mobile con tono e gameplay in linea con il franchise, ma potrebbe essere poco ‘originale’.

Non c’è ancora una data di rilascio e sembra che la prossima fase sarà un’altra alpha, secondo una sessione di domande e risposte con la stampa tenuta durante la BlizzConline 2021. Blizzard non annuncia quando avrà luogo la prossima alpha. Tuttavia, sulla base delle risposte fornite dal lead designer di Diablo Immortal, Wyatt Chang, e dal designer di combattimenti, Julian Love, sappiamo di più su come il gioco è stato costruito per essere un MMO su dispositivi mobili.

Diablo Immortal: non c’è ancora una data d’uscita

La grande rivelazione sembra essere che il team di Diablo Immortal ha progettato il gioco per essere un MMO mobile, con elementi come chat vocale, eventi pubblici e dungeon dedicati da affrontare con i tuoi amici. Il team di Diablo Immortal ha affermato che vorrebbero anche avere eventi con più di quattro giocatori. Potrebbero essere eventi simili a raid più grandi nel gioco, sebbene siano ancora ambiziosi e il gioco potrebbe essere lanciato senza questi eventi.

L’alpha tecnica aveva un’ampia chat vocale, non solo nel tuo gruppo, ma anche nei canali pubblici. Per rivolgersi al pubblico, puoi lasciare memo vocali: tieni premuto un pulsante di “registrazione” dedicato per salvare un messaggio e uno strumento di sintesi vocale tradurrà e mostrerà agli altri giocatori un riepilogo del tuo messaggio.

Il team sta anche lavorando per implementare le gilde nel gioco: “vogliamo che tu ti senta come se la tua appartenenza a una gilda sia importante”, ha detto Chang. Come è stato precedentemente rivelato, Diablo Immortal sarà un gioco free-to-play con microtransazioni, ma i giocatori non potranno acquistare attrezzature, che dovranno essere saccheggiate tradizionalmente, ad es. dai corpi dei tuoi nemici. Invece, gli acquisti in-game permetteranno ai giocatori di acquistare gemme e cose relative ai talismani. Stanno anche pianificando di avere un sistema di pass battaglia con percorsi gratuiti ea pagamento.