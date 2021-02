Gli sconti che Carrefour è riuscita ad integrare direttamente nel proprio volantino, disponibile fino al 25 febbraio, sono davvero più interessanti del previsto, e puntano a soddisfare gli utenti che vogliono accedere alla fascia media della telefonia mobile.

Tutti i prezzi sono attivi solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale, o da altre parti, per questo motivo se interessati all’acquisto sarete costretti a recarvi personalmente in negozio. A differenza di quanto accade presso altre realtà, da Carrefour le scorte non rappresentano un problema, potrete anche scegliere l’ultimo giorno senza alcuna difficoltà (almeno teoricamente).

Iscrivendovi al canale Telegram di TecnoAndroid avrete la certezza di poter ricevere ogni giorno sul vostro smartphone i migliori codici sconto Amazon e tutte le offerte più pazze.

Carrefour: le offerte hanno prezzi invidiabili

I prodotti su cui Carrefour ha voluto maggiormente focalizzare la propria attenzione sono Xiaomi Mi 10 Lite e Motorola G9 Power, appartengono entrambi alla fascia medio-bassa del settore della telefonia mobile, ma possono ugualmente garantire prestazioni più interessanti del previsto.

Il terminale di Xiaomi è stato commercializzato verso l’estate del 2020, è caratterizzato da un buonissimo display, ma sopratutto da un comparto fotografico all’altezza e dalla connettività 5G. Il suo prezzo, pari a soli 299 euro, lo rende decisamente speciale.

L’alternativa più valida è rappresentata dal Motorola G9 Power, uno smartphone in vendita a circa 199 euro, i cui punti forti sono rappresentati da una batteria da 6000mAh, affiancati da un display da 6,7 pollici di diagonale IPS LCD.

Naturalmente il volantino Carrefour non limita la possibilità di scelta esclusivamente ai suddetti modelli, ma la estende anche verso altre tipologie di prodotti altrettanto interessanti. I dettagli li trovate qui sotto.