Noi tutti abbiamo sentito parlare del rivoluzionario progetto lanciato dal patron di Tesla Elon Musk chiamato Starlink, il quale, attraverso una capillare rete di 18.000 satelliti lanciati in orbita intorno al nostro pianeta, mira a fornire una connessione a internet veloce in ogni angolo del globo, consentendo di coprire con una rete web anche le aree remote da sempre scoperte dai comuni standard come fibra e 4G.

Questo progetto negli ultimi mesi ha iniziato a prendere vita con il lancio dei primi satelliti, i quali, formando lunghe file indiane di luci molto splendenti, hanno provocato non pochi fastidi ai vari astronomi durante la notte mentre si impegnavano a osservare le stelle intorno al nostro pianeta.

A scanso di equivoci però, viene spontaneo chiedersi quali siano le prestazioni di questa nuova rete satellitare, soprattutto in virtù del fatto che, la rete internet via satellite, a fronte di una copertura pressoché planetaria, ha da sempre espresso limiti in termini soprattutto di latenza, dal momento che un pacchetto dati deve viaggiare almeno per 72.000Km prima di arrivare a destinazione.

Le prestazioni di Starlink

Un utente Reddit, Wandering-coding, ha deciso di provare il kit connessione satellitare Starlink per poter appunto fare dei test di velocità in due situazioni diverse, la prima simulando il classico ambiente urbano-domestico, mentre la seconda in una foresta, vediamo i risultati.