Finito il tempo dei saldi arriva quello degli aumenti. Infatti appena arriverà la primavera Vodafone farà scattare degli aumenti su diverse promozioni. Quindi a breve in arrivo nuove rimodulazioni. Ecco nel dettaglio quali sono le tariffe oggetto dei rincari.

Vodafone aumenta i prezzi: al via alcune rimodulazioni

A volte succede e ultimamente più spesso di quanto si possa immaginare. Tutti gli operatori ogni tanto danno qualche ritocchino ai costi delle loro tariffe. Salvo le promo come le tre offerte a prezzo bloccato di Kena Mobile. A volte vengono colpite tutte, altre volte invece solo alcune come nel caso di Vodafone.

Oggetto del rincaro in programma per il 23 marzo 2021 saranno le seguenti promozioni. Vodafone Casa Senza Limiti, Casa Senza Limiti New, Vodafone Casa Zero Pensieri New, Casa Zero Pensieri Plus, Casa Senza Limiti Plus, Vodafone Telefono Senza Limiti, Telefono Senza Limiti Extra, Telefono Ovunque, Vodafone Telefono Fisso e Tutto Facile Fisso.

Di quanto aumenteranno le promozioni di rete fissa appena elencate? Vodafone ha comunicato che i costi subiranno un aumento di 1,99 euro al mese. Nella comunicazione inviata ai suoi clienti l’operatore mobile ha specificato che tale scelta permette di “continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico”.

Ma non è finita qui. Vodafone infatti ha previsto un rincaro anche in merito alle comunicazioni che invia ai clienti.

Nella fattispecie, per tutti coloro che ricevono le fatture tramite posta, aumenterà la promozione di 0,61 centesimi di euro al mese. Quindi saranno aggiunte le spese di spedizione in fattura. Si capisce che con questa rimodulazione Vodafone vuole spingere i suoi clienti a scegliere metodi elettronici piuttosto che cartacei.

Insomma un inizio anno non troppo felice quello dei clienti che saranno oggetto di tali aumenti. Ovviamente ogni utente ha il diritto di recedere gratuitamente entro i 30 giorni che precedono l’entrata in vigore della rimodulazione.