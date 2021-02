“Per sempre” è l’impegno che sancisce il “matrimonio” tra Kena Mobile e i suoi clienti. L’operatore virtuale di Tim infatti garantisce prezzi invariati a coloro che sottoscrivono le 3 offerte presenti sul suo sito ufficiale. Di conseguenza stop alle rimodulazioni.

Stop definitivo alle rimodulazioni, con Kena Mobile da oggi l’offerta è “per sempre”

“In deroga all’Art. 8.1 delle Condizioni Generali di Contratto e Condizioni d’Uso della SIM Kena Mobile, le Condizioni Economiche di questa Offerta non verranno modificate rinunciando pertanto TIM ad avvalersi della possibilità prevista dalla Normativa vigente (Art. 70/4, D.Lgs. 259/2003 – Art. 6 Del. 519/CONS)”. È questo il messaggio ben visibile a tutti i clienti che decidono di valutare una delle 3 offerte che Kena Mobile ha pubblicato sul suo sito.

Chiusa per ora Kena Internet, ora le offerte rimangono 3 e si possono attivare comodamente online o in uno dei negozi autorizzati. La caratteristica unica che le accomuna tutte è il fatto che Kena Mobile rinuncia alla possibilità di applicare rimodulazioni nel corso del tempo.

In pratica tutti coloro che sottoscriveranno una di queste tre offerte avranno la certezza che i prezzi rimarranno invariati per sempre. Davvero una buona notizia!

Ecco nel dettaglio le 3 offerte “per sempre”

Come in un matrimonio anche per Kena Mobile con le sue 3 nuove offerte il “sì lo voglio” è “per sempre”. Salvo che uno dei due non decida di divorziare, ma in questo caso solitamente è il cliente a farlo tradendo con la portabilità. Eccole nel dettaglio. Occorre precisare che tutte includono minuti, sms illimitati e navigazione in 4G limitata fino a 30 Mbps.

Per tutti gli operatori. Con questa offerta Kena Mobile propone a 12,99 euro al mese 70 Giga di navigazione internet; Per i nuovi numeri. A 7,99 euro al mese si può navigare in internet avendo a disposizione 50 Giga; Per i nuovi numeri e per i clienti Iliad, PosteMobile, Lyca Mobile e altri MVNO. In questo caso con 9,99 euro al mese ci sono 100 Giga di navigazione internet.

Visto i recenti problemi di furto dati sulle SIM queste 3 offerte di Kena Mobile non sono davvero niente male e con prezzi invariati per sempre potrebbero far gola a molti.