Garmin ha lanciato un nuovo smartwatch incentrato sul trail running e la corsa per lo più a contatto con l’ambiente. “L’interesse per il trail running è aumentato del 70% durante la pandemia” ha affermato l’azienda al lancio del nuovo smartwatch Enduro.

La caratteristica principale è la sua durata della batteria incredibilmente lunga. Enduro può durare fino a 65 giorni. Ma con le modifiche può durare anche più a lungo. Garmin afferma che con il GPS e altre funzionalità disattivate arriva fino a 300 giorni. Include anche una serie di altre funzionalità pensate per le persone che corrono su sentieri e su lunghe distanze, inclusa una nuova funzione “trail run VO2 max” che può testare la forma fisica delle persone se fuori strada e modifiche alla funzione “ClimbPro” che permette loro di vedere quanto potrebbe essere lunga una salita.

Include anche funzionalità specificamente mirate alle lunghe gare e ultra-maratone, come un “timer di riposo” che monitora il tempo che le persone trascorrono alle stazioni di soccorso e spegne il tracciamento GPS in modo che il loro tempo trascorso a camminare, mangiare e bere non influisca. Questo smartwatch è simile agli smartwatch Fenix ​​6X di punta di Garmin e utilizza un design molto simile. Tuttavia, elimina alcune funzionalità – tra cui in particolare le mappe.

Nuovo smartwatch Garmin: in arrivo Enduro, l’ideale per il trail running o per sfruttare una batteria a lunga durata

Garmin non ha fornito dettagli su come ha aumentato la durata della batteria o quali cambiamenti nell’hardware o nel software gli abbiano permesso di ottenere quella che è la durata della batteria più lunga mai vista su uno smartwatch. La durata della batteria aggiuntiva implicherà anche che gli utenti potranno mantenerla accesa più regolarmente, afferma Richard Robinson, senior product category manager di Garmin UK.

Enduro presenta funzioni incentrate sulla salute, tipiche di Garmin, come monitorare la quantità di ossigeno nel sangue e lo strumento Body Battery che mira a quantificare i livelli di energia di una persona. Garmin ha affermato che il nuovo smartwatch è stato rilasciato non solo dopo il boom del trail running durante la pandemia, ma in mezzo a un interesse a lungo termine per l’attività in generale. Il trail running offre un modo per lasciarsi alle spalle lo stress.