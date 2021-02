Uno dei beni di primaria importanza a disposizione di ogni utente al giorno d’oggi è senza dubbio il suo conto corrente, esso infatti è diventato sostanzialmente uno strumento imprescindibile per chiunque abbia necessità di muovere denaro, sia per fini personali che per attività in campo economico, con esso infatti si può accedere ad una miriade di servizi altrimenti inaccessibili.

C’è che infatti adopera il proprio conto per inviare pagamenti o effettuare finanziamenti, o chi semplicemente, lo usa come conto deposito per mettere al sicuro i propri risparmi magari dai classici furti d’appartamento, tutte caratteristiche che, rendono il conto l’oggetto dei desideri di truffatori ed hacker, i quali, consci dell’impossibilità di attaccare direttamente i vari Istituti Bancari poichè protetti da firewall prossechè spessi kilometri, hanno cambiato target, puntando direttamente agli utenti, decisamente più vulnerabili e meno esperti.

False comunicazioni

Di recente in molti ci stanno segnalando una nuova mail che sta circolando da un indirizzo all’altro, essa è camuffata da comunicazione ufficiale Intesa Sanpaolo e avvisa di tentativi di accessi sospetti in sede esterna alla nostra, precisamente Malta.

Come potete ben leggere, si invita l’utente a cliccare su un collegamento ipertestuale con la dicitura “Non sono stato io“, la quale, rimanderà direttamente ad una falsa area clienti in cui, in caso di inserimento, le vostre credenziali verranno copiate e poi inviate ai truffatori, con conseguenze che potete ben immaginare.

Il consiglio che vi diamo è quello di diffidare sempre da questo tipo di mail, dal momento che le banche adoperano come canale di comunicazione vie certificate, ad esempio la PEC.