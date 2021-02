WindTre non si ferma e attacca tutti gli altri operatori di telefonia mobile. Infatti ad alcuni ex clienti che avevano abbandonato l’operatore arancione sta proponendo l’offerta winback. In pratica con WindTre Go 100 Star Plus a 7,99 euro al mese sono inclusi 100 Giga e non solo.

WindTre Go 100 Star Plus a 7,99 euro al mese

Non sono molte le strategie da mettere in campo per riconquistare quesi clienti che hanno scelto un altro operatore. Una buona offerta proposta al momento giusto è tra i mezzi necessari per portare a casa il risultato.

In pratica è quello che sta facendo in questi giorni WindTre. Infatti ai clienti che avevano dato il consenso per essere informati su nuove offerte commerciali, ha inviato una proposta davvero niente male.

Si tratta di un’offerta winback che può essere attivata solo dopo aver ricevuto questo SMS indipendentemente dall’operatore di appartenenza.

“100 Giga, minuti illimitati e 200 SMS nella TOP Quality Network di WindTre a 7,99 euro al mese. Attivazione Gratis e SIM 10 Euro nei nostri negozi entro il 17 Febbraio 2021. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go-100-star-plus”.

Ecco nel dettaglio il pacchetto offerto da WindTre. L’offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, 200 sms verso tutti e 100 Giga di traffico internet dati. Il tutto a 7,99 euro al mese.

Altra notizia interessante è che l’attivazione sarà gratuita e il cliente dovrà solo pagare la nuova SIM 10 euro una tantum. Questa offerta, salvo nuovi aggiornamenti, potrà essere sottoscritta nei negozi WindTre autorizzati.

WindTre si sta facendo strada nel mondo della telefonia mobile a passi sempre più spediti e nonostante le difficoltà ha sempre trovato soluzioni ad hoc per accontentare i suoi clienti. Nondimeno sta migliorando costantemente la qualità della sua connessione internet ampliando la rete 5G in tutta Italia.

La palla va ora ai clienti che dovranno decidere se dar retta all’SMS ricevuto attivando l’offerta WindTre Go 100 Star Plus.