Secondo il noto leaker Evan Blass, l’azienda LG starebbe per presentare sul mercato un nuovo smartphone. In queste ore, infatti, il leaker ha pubblicato sul portale voice.com un’immagine renders ritraente il device in questione, ovvero il nuovo LG W41. Questo sarà uno dei tre prossimo smartphone appartenenti alla serie W.

LG presenterà a breve il nuovo LG W41: eccolo in questo renders

Come già accennato, il leaker Evan Blass ha da poco postato sul sito web voice.com un’immagine renders ritraente il prossimo device di casa LG. Osservando il render in questione, risalta subito alla vista un design molto simile con gli ultimi entry-level presentati dalla rivale OnePlus, ovvero il OnePlus Nord N10 5G. Anche qui, infatti, troviamo un display con un foro posto sul lato sinistro, quattro sensori fotografici (con un sensore primario da 48 megapixel) posti a forma di L in una zona rettangolare e un sensore biometrico fisico per lo sblocco posto al centro della backcover.

A cambiare rispetto al rivale OnePlus è la rifinitura e la colorazione della backcover. Il nuovo LG W41, infatti, sembra che avrà almeno colorazioni, una blu scuro e una leggermente sfumata tra il verdino e il blue. Il leaker Evan Blass per il momento ha fornito soltanto questi dettagli. Non ci sono infatti informazioni utili riguardo alle presunte specifiche tecniche del device.

Immaginiamo comunque che a breve emergeranno nuovi dettagli. Vi ricordiamo che solitamente la serie LG W è riservata al solo mercato indiano ma chissà se in futuro l’azienda deciderà di commercializzarli anche in Italia.