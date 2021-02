Clubhouse è senza dubbio il social del momento: data la sua natura “esclusiva”, visto che è necessario avere un invito ed è disponibile sono su iOS e il suo essere innovativo, era doveroso aspettarsi un interesse da parte delle aziende della Silicon Valley.

Secondo le ultime indiscrezioni, all’attuale CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, è piaciuto talmente tanto questo social da volerne creare un clone. Scopriamo insieme i dettagli.

Zuckerberg vorrebbe creare un clone di ClubHouse

Aveva già destato scalpore l’approdo di qualche giorno fa di Mark Zuckerberg sulla piattaforma, che ha partecipato in una stanza parlando del futuro della realtà virtuale e realtà aumentata, ma adesso sembrerebbe che il papà di Facebook stia lavorando ad una versione tutta sua di Clubhouse.

Secondo il NYT infatti, Facebook sta già sviluppando la sua versione del servizio, ma non sono note le tempistiche per il rilascio. Non è certo la prima volta che Facebook “prende spunto” da altri servizi: basti pensare alle Storie, ormai onnipresenti e copiate da Snapchat o i recenti Reels, chiaramente ispirati da TikTok.

Anche Twitter, dal canto suo, sta creando il suo competitor di Clubhouse, chiamato Spaces e che ora si trova in beta. Non ci resta che attendere per vedere come si evolverà il panorama dei social network. Non ci resta quindi che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire maggiori dettagli a riguardo.