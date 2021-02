WhatsApp: sarà più semplice recuperare i messaggi eliminati con questo trucco

Nonostante inizialmente WhatsApp fosse un’applicazione abbastanza basilare, gli sviluppatori non hanno perso tempo a trovare nuove soluzioni. Questa piattaforma è diventata molto versatile anche per coloro che non credevano assolutamente che potesse verificarsi tutto ciò. WhatsApp attualmente è l’applicazione più utilizzata al mondo, soprattutto da quando ha introdotto determinate funzionalità.

Una di quelle che più di tutte anno scorso l’ambiente è stata quella lanciata oltre quattro anni fa la quale include la possibilità di poter cancellare i messaggi anche dopo averli già inviati. In questo modo è stato possibile porre rimedio agli scambi di persona, così come a tutti quei messaggi partiti per errore. Gli utenti grazie a questa funzione hanno potuto anche cambiare il corso degli eventi, eliminando il messaggio inviato all’inizio, magari sostituendolo con altre parole.

WhatsApp: ora gli utenti possono recuperare i messaggi eliminati con un’applicazione di terze parti

Ultimamente gli utenti avrebbero trovato il metodo per recuperare tutti quei messaggi che vengono eliminati di proposito dalla chat. Ovviamente WhatsApp non ha mai concesso un’opzione simile semplicemente perché avrebbe reso nulla la sua funzione descritta nel paragrafo precedente.

Ora, grazie ad alcune ricerche da parte degli utenti sul web, sarebbe venuta fuori questa nuova piattaforma. Si tratta di WAMR, soluzione che permette il monitoraggio continuo delle notifiche con la memorizzazione dei relativi contenuti. In questo modo, rifacendosi all’applicazione, sarà possibile recuperare ogni contenuto eliminato. Ovviamente, almeno per adesso, questa piattaforma è gratuita e legale al 100% per tutti coloro che la usano. Ricordate però che non si tratta di un’applicazione ufficiale.