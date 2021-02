In occasione di San Valentino, ricorrenza annuale del 14 febbraio, MediaWorld ha deciso di proporre un proprio volantino a tema, lanciando le offerte per gli Innamorati della Tecnologia, con tantissimi sconti altrettanto interessanti tra cui poter scegliere.

Gli acquisti, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere quando parliamo dell’azienda, possono essere completati solamente sul sito ufficiale, entro il 14 febbraio. La spedizione è da ritenersi di base a pagamento, in genere richiede al massimo 10 euro, salvo indicazione differente. Il Tasso Zero può infine essere richiesto nel momento in cui verranno spesi più di 199 euro, sebbene debba essere approvato direttamente dalla finanziaria.

MediaWorld: il volantino riesce a sorprendere gli utenti

Il volantino MediaWorld prova a soddisfare le richieste di tutti i consumatori che al giorno d’oggi vogliono acquistare la tecnologia, per questo parte dalla fascia alta del mercato, con Apple iPhone 12 Mini in promozione a 839 euro e Galaxy S21 Ultra 5G a 1329 euro, per poi scendere anche verso soluzioni più economiche e maggiormente alla portata di tutti noi.

Le migliori offerte rientrano ad ogni modo nei vari Xiaomi Redmi Note 9 Pro, disponibile a 239 euro, Samsung Galaxy A42 a 249 euro, Apple iPhone SE a 459 euro (versione da 64GB), Huawei P40 Lite a 219 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 569 euro, Apple iPhone XR a 64GB a 539 euro, Xiaomi Mi 10T a 429 euro, Huawei Y5p a 99 euro, Samsung Galaxy A51 a 239 euro o OnePlus Nord a 399 euro.

Le possibilità di acquisto sono davvero moltissime e varie tra loro, se siete interessati a scoprire da vicino la campagna, allora aprite subito questo link.