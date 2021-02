In queste ultime ore sono emersi ulteriori dettagli riguardanti due prossimi smartphone a marchio Motorola, ovvero Motorola Moto G40 e Motorola Moto E7 Power. Il sito web WinFuture ha infatti postato numerosi informazioni sulle specifiche tecniche e alcune immagini renders in diverse colorazioni.

Motorola Moto G30 e Moto E7 Power quasi ufficiali

Possiamo dire di conoscere quasi tutto di questi nuovi device di casa Motorola. Partendo dal Moto G30, ci sarà un display con un notch a goccia centrale e quattro fotocamere posteriori poste a forma di L. Nello specifico, ci troveremo di fronte a un pannello IPS LCD da 6.5 pollici di diagonale in risoluzione HD+, mentre il comparto fotografico sarà composto da un sensore principale da 64 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel. Il processore prescelto, invece, sarà il SoC Snapdragon 662 di casa Qualcomm e concluderanno la scheda tecnica la batteria da 5000 mAh con porta di ricarica USB Type C, il chip NFC e il jack audio per le cuffie.

Il Motorola Moto E7 Power condividerà con il fratello lo stesso display, che sarà anche in questo caso un IPS LCD da 6.5 pollici in risoluzione HD+. Cambierà invece il posteriore, dato che qui troveremo due fotocamere con sensori fotografici rispettivamente da 13 e 2 megapixel. Sotto al cofano il processore è invece il SoC MediaTek Helio G25, contrariamente a quanto detto nei precedenti rumors. La batteria avrà poi una capienza pari cioè a 5000 mAh. Questo smartphone, in particolare, potrebbe debuttare per il mercato europeo nelle colorazioni Blue e Red ad un prezzo di 150 euro. Per scoprire se queste informazioni sono veritiere, dovremo comunque attendere la conferma ufficiale da parte dell’azienda.