Circa un mesetto fa, era stato avvistato sul noto portale Geekbench un nuovo smartphone a marchio Motorola. Quest’ultimo era noto con il nome in codice Motorola Capri Plus ma ora, grazie all’arrivo della certificazione dell’ente NBTC, sappiamo che arriverà in veste ufficiale sul mercato con il nome di Motorola Moto G30.

Motorola Moto G30 sta per arrivare ufficialmente sul mercato

A quanto pare, la nota azienda Motorola sta preparando l’arrivo sul mercato mobile di un nuovo smartphone appartenente alla serie Moto G. In queste ultime ore, infatti, lo smartphone è stato avvistato online sulla certificazione dell’ente NBTC con il nome di Motorola Moto G30. Come già accennato, sembra che si tratti dello stesso terminale che era stato avvistato qualche settimana fa sul portale di benchmark Geekbench.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, questo dispositivo apparterrà alla fascia medio-bassa del mercato. Sotto alla scocca dovrebbe infatti esserci il già noto SoC Snapdragon 662 con in accoppiata almeno 4 GB di memoria RAM e ben 128 GB di storage interno. Dal punto di vista fotografico, invece, si parla della possibile presenza di una tripla fotocamera posteriore.

Nello specifico, dovrebbero esserci un sensore principale da 64 megapixel, un sensore grandangolare da 13 megapixel e un sensore per gli scatti di profondità da 2 megapixel. Il software installato a bordo sarà quasi sicuramente Android 11 e non dovrebbero mancare alcune feature particolari come le classiche Moto Actions. I rumors, infine, parlano della presenza sul fronte di un ampio display in risoluzione solo HD+ ma con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.